Актёр Иван Охлобыстин рассказал, когда полностью поменял своё отношение к Украине. По его словам, это произошло задолго до спецоперации - напротив, в то время он был привечаем в Незалежной.
Иван Охлобыстин: "Кажется, Украине всё!"
Комментарии
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ОЛЕГЫЧ
Правильный мужик.
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2 час.
Алексей Тан
Кто как,.... а вот Охлобыстин, начал переворачиваться, трусы свои менять.... только когда окончательно убедился!... Украине ... усё!!.... лучше "предвидеть"... чем получить палкой... про меж УШЕЙ.
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2 час.
Алексей Тан
В 1917-ом, все либерасты... сразу на грудь, красные банты... прикрепили, а сейчас их потомки, сразу... себе шевроны, российского флага или Z... нацеплять стали.... правда, их только в "окопах" нет... больше "идеологию", своими глотками накачивают.
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1 час.
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