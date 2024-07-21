Иван Охлобыстин: "Кажется, Украине всё!"

Кто как,.... а вот Охлобыстин, начал переворачиваться, трусы свои менять.... только когда окончательно убедился!... Украине ... усё!!.... лучше "предвидеть"... чем получить палкой... про меж УШЕЙ.

Алексей Тан

В 1917-ом, все либерасты... сразу на грудь, красные банты... прикрепили, а сейчас их потомки, сразу... себе шевроны, российского флага или Z... нацеплять стали.... правда, их только в "окопах" нет... больше "идеологию", своими глотками накачивают.