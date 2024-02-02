Какие авто покупают россияне – исследование «За рулем»

Продажи новых легковушек в 2023 году оказались лучше, чем предполагалось. По данным АО ППК (совместное предприятие «Автостата» и АО «Электронный паспорт»), на учет поставлено 1 058 708 машин, что больше прошлогоднего результата на 69%.