Выездной банковский сервис на Дальнем Востоке охватил 600 населённых пунктов

Выездным банковским сервисом на Дальнем Востоке ежемесячно пользуются около 7 тыс. клиентов, среди которых преобладают женщины, средний возраст клиента — 35,5 года.
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