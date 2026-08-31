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Выездной банковский сервис на Дальнем Востоке охватил 600 населённых пунктов

Выездной банковский сервис на Дальнем Востоке охватил 600 населённых пунктов

Выездным банковским сервисом на Дальнем Востоке ежемесячно пользуются около 7 тыс. клиентов, среди которых преобладают женщины, средний возраст клиента — 35,5 года.

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