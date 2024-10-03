Почему в Челябинске взлетели цены на вторичное жилье

В Челябинске цены на вторичное жилье продолжают расти, а число предложений снижается. На данный момент средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в городе составляет 4,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».
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