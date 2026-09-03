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Что за новую квартиру купила Лариса Долина и сколько стоит покупка

Что за новую квартиру купила Лариса Долина и сколько стоит покупка

Певица Лариса Долина, которая в 2024 году оказалась в центре скандала с продажей своей элитной недвижимости, купила себе новую квартиру.

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