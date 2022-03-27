Россиянам раскрыли, кому за стаж 20/25 лет выплатят по 9 800 рублей с 1 апреля

В Пенсионном фонде России (ПФР) раскрыли, кому именно за стаж 20/25 лет полагаются неплохие деньги. Сразу на 9 800 рублей станет больше пенсия у некоторых пожилых граждан страны уже с 1 апреля.
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