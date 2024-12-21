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Каких женщин на Руси не брали замуж?

Каких женщин на Руси не брали замуж?

Раньше на Руси были свои каноны красоты, здоровья, поэтому выйти замуж могла не каждая девушка. Каких девушек на Руси женихи обходили стороной?Одну из ключевых ролей при сватовстве играли свахи, так как именно они присматривались к девушкам на селе, и определяли, пригодна она для семейной жизни или нет.

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