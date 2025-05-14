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Путин возмутился подменой кубанского вина импортным контрафактом

Путин возмутился подменой кубанского вина импортным контрафактом

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями «Деловой России» 13 мая отметил, что в стране были случаи, когда под видом кубанского вина продавали импортный продукт, подчеркнув необходимость борьбы с контрафактом.

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