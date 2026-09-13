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Карпин считает, что Сафонов заслужил быть номинированным на звание лучшего вратаря мира

Карпин считает, что Сафонов заслужил быть номинированным на звание лучшего вратаря мира

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на то, что голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вошёл в число номинантов на звание лучшего вратаря мира.

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