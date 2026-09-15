iPhone Duo за $2000 получил странный «приватный экран»: дисплей мутнеет на свету

Новая складная модель Apple пытается скрыть складку матовым покрытием, но вместе с отражениями может терять яркость и чёткость изображения Инсайдер @UniverseIce выложил живые фото складного iPhone Duo, а также обратил внимание на нечеткое изображение из-за особенностей внутреннего дисплея.
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