Британские депутаты захотели вызвать Маска в парламент из-за беспорядков в стране

Американского миллиардера Илона Маска могут вызвать в парламент Великобритании, чтобы тот высказался перед депутатами о роли принадлежащей ему социальной сети Х в охвативших страну протестах против мигрантов.
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