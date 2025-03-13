Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 010 подписчиков

Американские СМИ: Путин откажется от соглашения по Украине, но это нам и нужно

Американские СМИ: Путин откажется от соглашения по Украине, но это нам и нужно

Сразу два крупнейших американских СМИ — The Wall Street Journal и Bloomberg, давно перешедшие от журналистики к пропаганде, публикуют мнения экспертов по вчерашним переговорам в Джидде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Тан
Но там есть СОВБЕЗ.... и право ВЕТО!!!.
Ответить
9 час.
Игорь Кузнецов
Это принято совершенно правильно - нельзя же &quot;одна страна - один голос&quot;. В некотоых случаях нужно единогласное решение, в остальных - показать &quot;мировому сообществу&quot; кто как и за что голосовал. Времена меняются, историю помнят и это нужно учитывать. США первыми применили атомную бомбардировку по гражданским объектам, как бы они не пытались это забыть и заставить забыть других.
Ответить
9 час.
Олег Самойлов
Милок! Ты хоть в школе учился? Советская &quot;школа&quot;, &quot;лучьчяя в мири&quot; -  НЕ В СЧЕТ!
Ответить
3 час.
наверх