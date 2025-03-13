Сразу два крупнейших американских СМИ — The Wall Street Journal и Bloomberg, давно перешедшие от журналистики к пропаганде, публикуют мнения экспертов по вчерашним переговорам в Джидде.
Американские СМИ: Путин откажется от соглашения по Украине, но это нам и нужно
Комментарии
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Алексей Тан
Но там есть СОВБЕЗ.... и право ВЕТО!!!.
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9 час.
Игорь Кузнецов
Это принято совершенно правильно - нельзя же "одна страна - один голос". В некотоых случаях нужно единогласное решение, в остальных - показать "мировому сообществу" кто как и за что голосовал. Времена меняются, историю помнят и это нужно учитывать. США первыми применили атомную бомбардировку по гражданским объектам, как бы они не пытались это забыть и заставить забыть других.
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9 час.
Олег Самойлов
Милок! Ты хоть в школе учился? Советская "школа", "лучьчяя в мири" - НЕ В СЧЕТ!
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3 час.
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