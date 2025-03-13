Американские СМИ: Путин откажется от соглашения по Украине, но это нам и нужно

Игорь Кузнецов

Это принято совершенно правильно - нельзя же "одна страна - один голос". В некотоых случаях нужно единогласное решение, в остальных - показать "мировому сообществу" кто как и за что голосовал. Времена меняются, историю помнят и это нужно учитывать. США первыми применили атомную бомбардировку по гражданским объектам, как бы они не пытались это забыть и заставить забыть других.