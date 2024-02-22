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Украинский "Шахтер" уступил "Марселю" и вылетел из Лиги Европы

Украинский "Шахтер" уступил "Марселю" и вылетел из Лиги Европы

Стали известны все футбольные клубы, которые сыграют в 1/8 финала Лиги Европы. По итогам 1/16 финала в следующую стадию вышли "Фрайбург", "Марсель", "Спарта", "Спортинг", "Карабах", "Милан", "Бенфика" и "Рома".

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