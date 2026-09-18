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Тульские новости

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Жительница Ясногорского района спела песню на избирательном участке

Жительница Ясногорского района спела песню на избирательном участке

Жительница Ясногорского района исполнила песню о Родине на избирательном участке, глава района отметил её активную гражданскую позицию и любовь к родному краю.

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