«Материнский капитал, детские пособия платят мужчины. И ничего не получают взамен» (с)

Ирина52

автор - не мужчина, а мальчик-переросток. Из тех маменькиных сынков, которые только берут, не давая. И думают, что продукты сами воспроизводятся в холодильнике, суп сам варится на плите, чистые рубашки сами появляются в комоде и так далее. То, что работающие женщины работают ЗА ДВОИХ - включая домашнюю работу, которая стоит по законам рынка едва ли не больше, чем заработок мужей, они видеть не хотят. Как и помнить, что обеспечивать семью - обязанность МУЖЧИНЫ. Женщины и так взяли на себя часть этой работы одновременно со своей - вести дом.Так как только РАБОТАЮЩИЕ женщины уходят на пенсию раньше мужчин - это справедливо. И этим женщинам ее увеличили на те же 5 лет. А те,кто не работает, домохозяйки без стажа , уходят как мужчины, на социальную пенсию в те же 65. И повышение пенсионного возраста вопрос не к женщинам, а к власти, которая так обеспечила себе "добавку" на содержание семьи за рубежом и виллы по всему свету...