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«Материнский капитал, детские пособия платят мужчины. И ничего не получают взамен» (с)

«Материнский капитал, детские пособия платят мужчины. И ничего не получают взамен» (с)

«Работающих женщин в процентном отношении меньше, чем мужчин. Соответственно, у мужчин больший вклад денег соцфонды, откуда платятся материнский капитал, детские пособия, пенсии по утере кормильца.

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Комментарии
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Владимир Соколов
глупый автор))как мама научила так они и рассуждают)) 😂
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15 час.
Ирина52
автор - не мужчина, а мальчик-переросток. Из тех маменькиных сынков, которые только берут, не давая. И думают, что продукты сами воспроизводятся в холодильнике,  суп сам варится на плите, чистые рубашки сами появляются в комоде и так далее. То, что работающие женщины работают ЗА ДВОИХ - включая  домашнюю работу, которая стоит по законам рынка едва ли не больше, чем заработок мужей, они видеть не хотят. Как и помнить, что обеспечивать семью - обязанность МУЖЧИНЫ. Женщины и так взяли на себя часть этой работы одновременно со своей - вести дом.Так как только РАБОТАЮЩИЕ женщины уходят на пенсию раньше мужчин - это справедливо. И этим  женщинам ее увеличили на те же 5 лет. А те,кто не работает, домохозяйки без стажа , уходят как мужчины, на социальную пенсию в те же 65.  И повышение пенсионного возраста  вопрос не к женщинам, а к власти, которая так обеспечила себе &quot;добавку&quot; на содержание семьи за рубежом и  виллы  по всему свету...
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15 час.
Владимир Соколов
это кто енто обязал содержать чужую бабу и ее детей?
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2 час.

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