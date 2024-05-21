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Заказавшая расправу над Ниной Кузьминой россиянка пойдет под суд

Заказавшая расправу над Ниной Кузьминой россиянка пойдет под суд

В Красноярске организовавшая убийство Нины Кузьминой пенсионерка пойдет под суд В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении 65-летней местной жительницы — организатора расправы над 67-летней Ниной Кузьминой из-за нежелания возвращать долг.

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