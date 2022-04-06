Псаки: России придется выбирать между истощением долларовых резервов или дефолтом

Россия встанет перед выбором: дефолт или расходование тех валютных резервов, которые остались у нее после заморозки ЗВР Центрального банка.
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