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Псаки: России придется выбирать между истощением долларовых резервов или дефолтом

Псаки: России придется выбирать между истощением долларовых резервов или дефолтом

Россия встанет перед выбором: дефолт или расходование тех валютных резервов, которые остались у нее после заморозки ЗВР Центрального банка.

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