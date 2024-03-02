Группировка войск «Центр» отразила 11 контратак ВСУ на авдеевском направлении

Военные группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли около 50 авиаударов по украинским позициям на авдеевском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).
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