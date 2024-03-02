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Группировка войск «Центр» отразила 11 контратак ВСУ на авдеевском направлении

Группировка войск «Центр» отразила 11 контратак ВСУ на авдеевском направлении

Военные группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) РФ отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесли около 50 авиаударов по украинским позициям на авдеевском направлении в зоне специальной военной операции (СВО).

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