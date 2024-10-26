Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +15°, малооблачно• Севастополь: +16°, облачно• Ялта: +15°, дождь• Алушта: +15°, дождь• Евпатория: +15°, малооблачно• Саки: +15°, облачно• Бахчисарай: +15°, облачно• Джанкой: +14°, дождь• Судак: +15°, пасмурно• Феодосия: +14°, до.
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