Игроков, бесплатно забравших Black Desert Online в рамках промоакции в Steam, просят куп...

Игроков, бесплатно забравших Black Desert Online в рамках промоакции в Steam, просят купить игруСо 2 по 6 января, на площадке цифровой дистрибуции Steam можно было бесплатно забрать полную версию MMORPG Black Desert Online в рамках праздничной промоакции.
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