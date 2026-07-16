Нидерланды явно устали нести основное финансовое бремя военной помощи Украине, отметил посол России в королевстве Владимир Тарабрин, комментируя заявление Минобороны страны об исчерпании возможностей для военной помощи Киеву.
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