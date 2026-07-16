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RT Russia

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Посол России Тарабрин заявил об усталости Нидерландов нести бремя помощи Украине

Посол России Тарабрин заявил об усталости Нидерландов нести бремя помощи Украине

Нидерланды явно устали нести основное финансовое бремя военной помощи Украине, отметил посол России в королевстве Владимир Тарабрин, комментируя заявление Минобороны страны об исчерпании возможностей для военной помощи Киеву.

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