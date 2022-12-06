Александр Овечкин упустил момент для броска по пустым воротам в матче с «Эдмонтоном». Капитан «Вашингтона» мог отличиться в концовке матча регулярного чемпионата с «Ойлерс» (3:2), когда вошел в зону соперника с шайбой при пустых воротах соперника.