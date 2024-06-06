Александру Пушкину — 225: российские писатели рассуждают о поэте

Пушкин как герой «хрестоматии счастья», собеседник, друг и помощник взросления — о нем отечественные литераторы рассуждали охотно и часто, как правило, признаваясь в любви и отдавая должное таланту, но иногда, как Писарев и Маяковский, допуская колкости и панибратство.
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