Жительницу Новоалтайска наградили за спасение девушки во время разбойного нападения

Услышав крики о помощи, женщина сразу бросилась к месту происшествия Жительницу Новоалтайска Марию Зеленину наградили за смелый поступок, благодаря которому удалось спасти 17-летнюю девушку, ставшую жертвой разбойного нападения.
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