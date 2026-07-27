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Жительницу Новоалтайска наградили за спасение девушки во время разбойного нападения

Жительницу Новоалтайска наградили за спасение девушки во время разбойного нападения

Услышав крики о помощи, женщина сразу бросилась к месту происшествия Жительницу Новоалтайска Марию Зеленину наградили за смелый поступок, благодаря которому удалось спасти 17-летнюю девушку, ставшую жертвой разбойного нападения.

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