Глава РПЦ: многонациональная Россия может быть потеряна из-за наплыва мигрантов

Желание заполучить дешевых работников ради краткосрочных экономических выгод не должно привлекать в Российскую Федерацию мигрантов из разных стран, огромное количество людей другой культуры, нередко не владеющих русским языком, не имеющих уважения к России, к населяющим ее народам.
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