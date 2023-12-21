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Глава РПЦ: многонациональная Россия может быть потеряна из-за наплыва мигрантов

Глава РПЦ: многонациональная Россия может быть потеряна из-за наплыва мигрантов

Желание заполучить дешевых работников ради краткосрочных экономических выгод не должно привлекать в Российскую Федерацию мигрантов из разных стран, огромное количество людей другой культуры, нередко не владеющих русским языком, не имеющих уважения к России, к населяющим ее народам.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Очнулся, обморок, а рагьше, типа, ничего не знал? Сидят вокруг Путина упыри...
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