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  • Александр Котов
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  • Людмила Абрамова
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    Она же не молодая,это спереди все утянула,подтянула,а когда идет сзади все видать,спина болит,ноги еле тащит.,руки то...Взгляд пустой, ру...

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