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где же великие друзья модельера??? никто не может похоронить Зайцева как подобает за его заслуги???
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Она же не молодая,это спереди все утянула,подтянула,а когда идет сзади все видать,спина болит,ноги еле тащит.,руки то...
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