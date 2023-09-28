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Не стало одного из старейших фотографов Карелии

На 93-м году жизни ушел от нас Михаил Иванович Федоров После окончания института он приехал в Петрозаводск и работал инженером-электронщиком, участвовал в организации вычислительного центра ПетрГУ, работал инженером в КНЦ РАН, но фотографии посвящал все свое свободное время.

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