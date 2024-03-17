🔥В Крыму во время ремонта загорелся гражданский корабль «В Крыму огнеборцы МЧС России потушили судно.
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🔥В Крыму во время ремонта загорелся гражданский корабль «В Крыму огнеборцы МЧС России потушили судно.