Депутат Хинштейн о задачах врио главы Самарской области: «Люди устали от вранья и фальши»

В конце мая губернатор Дмитрий Азаров заявил об уходе со своего поста. Через несколько часов президент России Владимир Путин предложил выпускнику третьего потока «школы губернаторов» из Тулы Вячеславу Федорищеву возглавить Самарскую область.
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