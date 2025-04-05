Минкультуры России занимается раскультуриванием народа. Об этом на Московском экономическом форуме заявила актриса Мария Шукшина.
"Голимая русофобия". Шукшина жестко - о министре Любимовой. Отлетело даже Матвиенко
Комментарии
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ninikooo Митусова
Мария права! Какая Министр культуры в стране- такая и культура! Интересно, чья она « племянница, дочь или одноклассница», что и как Министр образования «нулевой Кравцов»- враг системы образования»- относятся к « касте неприкасаемых»?!
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21 час.
Регина Толстоброва
Прежде. чем писать книги про СВО научите людей в стране не бить и не оскорблять тех, кто воюет на фронте. даже их детей бьют. Да как же так, дети чем виноваты. Общество надо воспитывать на уважении к этим людям, которые кровь проливают за нашу Родину. все показуха нужна какая-то.
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20 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Что одна, ЧТО ДРУГАЯ..ДВЕ БЕЗДАРНЫЕ ЧУВЫРЛЫ ЗАЛЕЗШИЕ ВО ВЛАСТЬ...
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16 час.
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