"Голимая русофобия". Шукшина жестко - о министре Любимовой. Отлетело даже Матвиенко

Мария права! Какая Министр культуры в стране- такая и культура! Интересно, чья она « племянница, дочь или одноклассница», что и как Министр образования «нулевой Кравцов»- враг системы образования»- относятся к « касте неприкасаемых»?!

Регина Толстоброва

Прежде. чем писать книги про СВО научите людей в стране не бить и не оскорблять тех, кто воюет на фронте. даже их детей бьют. Да как же так, дети чем виноваты. Общество надо воспитывать на уважении к этим людям, которые кровь проливают за нашу Родину. все показуха нужна какая-то.