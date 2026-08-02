Участники программы "Время героев" отметили героизм десантников в ходе СВО

Участники программы "Время героев" отметили героизм десантников на самых ответственных участках. Об этом сообщается в канале кадровой и образовательной программы для участников и ветеранов специальной военной операции в Max.
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