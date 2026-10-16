Плаха Пентагона: какую военную помощь на самом деле отрубили Киеву Зеленский не только провоцирует Трампа на всё более жёсткие решения, но еще и пытается разыграть против него информационную операцию Алексей Михайлов Фото: В.
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То есть , воюют с нами пЕндосы. Они же и барыш собираются со всех получить. Одно слово - паскуды.
Не понимаю, как спутник может запретить авторизацию какой-нить машине, едущей быстрее 100 км/час? Тов. Илон Маск лично засекает?
Комментировать каким образом повлияет на эффективность нанесения ударов украинскими БпЛА (передачи "картинки" на подлёте) и выработки решений на основе оперативной информации при включении режима снижения скорости передачи данных через сети StarLink - это пусть обсуждают эксперты.
Если показали возможность такой опции - эначит следует понять пользователю (абоненту) что такое осуществимо и сделать выводы кто "хозяин" и как себя следует вести с ним.
"Раздрай" на Западе похож на очередную "обуваловку" в стили "Минск-Анкоридж" боев "нанайских мальчиков", яркое подтверждение чего фактически усиление сопротивления укро-армии и нескончаемость "последних" резервов.