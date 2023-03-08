«Бавария» выиграла 5 из 6 последних матчей с «ПСЖ», последние три – всухую

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«Бавария» лишь раз проиграла «ПСЖ» за последние 6 матчей. Команда Юлиана Нагельсманна сегодня победила со счетом 2:0 в 1/8 финала Лиги чемпионов.