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«Бавария» выиграла 5 из 6 последних матчей с «ПСЖ», последние три – всухую

«Бавария» лишь раз проиграла «ПСЖ» за последние 6 матчей. Команда Юлиана Нагельсманна сегодня победила со счетом 2:0 в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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