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У Байдена дали понять, что уже знакомы с содержанием «плана Зеленского», с которым тот летит на Генассамблею ООН

У Байдена дали понять, что уже знакомы с содержанием «плана Зеленского», с которым тот летит на Генассамблею ООН

США уже ознакомились с планом Владимира Зеленского по окончанию войны. Как сообщает официозное иновещание Voice of America, об этом заявила постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд во время пресс-конференции, посвященной началу новой 79-й Генеральной Ассамблеи ООН.

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