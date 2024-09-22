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Сергей Лавров: США управляет глубинное государство, а не президент

Сергей Лавров: США управляет глубинное государство, а не президент

Не берите в голову. Путин пошутил, что поддерживает кандидатуру Харрис на пост президента, сказали в Кремле © РИА Новости Сергей Гунеев Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Путин в шутку сказал о поддержке кандидатуры Харрис на выборах в США, пишет WT.

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Александр Север
У Ади до мая 45го года был чудо-план перемоги над СССР
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