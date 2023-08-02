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Офицер Риттер заявил, США заставит Зеленского отказаться от территориальных претензий к России

Офицер Риттер заявил, США заставит Зеленского отказаться от территориальных претензий к России

Бывший морской пехотинец США Скотт Риттер, выступил в эфире YouTube-канала Danny Haiphong и сообщил о том, что мирные переговоры в Саудовской Аравии закончатся призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от всех требований к Москве.

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Комментарии
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СМ
Сергей Матвеенко
Американский &quot;мирный&quot; план - фуфло. Да, они якобы принудят к миру Зеленского. Но это ловушка для России! Под это &quot;мирное&quot; соглашение начнут до зубов вооружать ВСУ и потом последует страшный удар по Российской Федерации! Не следует соглашаться на &quot;мирное&quot; урегулирование! Необходимо зачистить территорию бывшей Украины от всех нацистов! И диктовать свои условия! Иначе мы рискуем затем страшной бойней уже на территории России!
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