Офицер Риттер заявил, США заставит Зеленского отказаться от территориальных претензий к России

СМ

Сергей Матвеенко

Американский "мирный" план - фуфло. Да, они якобы принудят к миру Зеленского. Но это ловушка для России! Под это "мирное" соглашение начнут до зубов вооружать ВСУ и потом последует страшный удар по Российской Федерации! Не следует соглашаться на "мирное" урегулирование! Необходимо зачистить территорию бывшей Украины от всех нацистов! И диктовать свои условия! Иначе мы рискуем затем страшной бойней уже на территории России!