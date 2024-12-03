Конгрессмены США обвинили Китай в распространении коронавируса

Законодатели подвели итоги двухлетнего расследования Конгрессмены Соединенных Штатов по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада американских законодателей.