Конгрессмены США обвинили Китай в распространении коронавируса

Законодатели подвели итоги двухлетнего расследования Конгрессмены Соединенных Штатов по итогам двухлетнего расследования заявили о том, что коронавирус с наибольшей вероятностью имеет лабораторное происхождение и распространился в результате утечки, следует из опубликованного доклада американских законодателей.
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