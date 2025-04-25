Врач Агаева рассказала, как защититься от малярии перед поездкой в тропики

Путешественникам, планирующим поездки в регионы с распространённой малярией, такие как Индия, Пакистан, Малайзия или страны Африки, следует заранее позаботиться о здоровье и проконсультироваться с врачом-инфекционистом.
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