Заранее извиняемся

Олег Стародубцев Когда к микрофону прорывается очередной суровый руководитель какой-нибудь трибалтийской демократии на ум немедленно приходят слова Екатерины Великой, сказанные ею про Польшу, но остающиеся абсолютно актуальными и по сей день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии