Заранее извиняемся

Олег Стародубцев Когда к микрофону прорывается очередной суровый руководитель какой-нибудь трибалтийской демократии на ум немедленно приходят слова Екатерины Великой, сказанные ею про Польшу, но остающиеся абсолютно актуальными и по сей день.