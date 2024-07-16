Расчет «Рапиры» группировки «Запад» ликвидировал миномёты и пехоту ВСУ в зоне СВО

Противник был обнаружен при помощи БПЛА Артиллеристы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали из «Рапиры» минометы и пехоту украинской армии в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.