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«Бахмутские грабли» Авдеевки: ВСУшники попали в свою же ловушку

«Бахмутские грабли» Авдеевки: ВСУшники попали в свою же ловушку

  Согласно сводкам росвоенкоров, на Авдеевском направлении армия России ведет тяжелые и изнурительные бои в садовых товариществах восточнее коксохимического завода и в районе «Царской охоты» на южной окраине Авдеевки.

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