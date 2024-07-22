Массовые пытки с демонстрацией на табло: Правда курортного сезона, о которой говорят лишь соцсети

Сезон отпусков в этом году обернулся сезоном кошмаров. В пассажирских поездах, следующих в Крым и на Черноморское побережье Северного Кавказа, а также на курорты Минеральных Вод, в рекордную жару не работают кондиционеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии