Политолог Коровин заявил, что назначение Сырского означает разворот Украины к переговорам

МОСКВА, 9 февраля, ФедералПресс. Назначение Александра Сырского на пост главкома ВСУ означает, что Соединенные Штаты решили развивать тему переговоров с Россией, чтобы удержать регионы, оставшиеся под их контролем на территории бывшей Украины.