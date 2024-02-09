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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог Коровин заявил, что назначение Сырского означает разворот Украины к переговорам

Политолог Коровин заявил, что назначение Сырского означает разворот Украины к переговорам

МОСКВА, 9 февраля, ФедералПресс. Назначение Александра Сырского на пост главкома ВСУ означает, что Соединенные Штаты решили развивать тему переговоров с Россией, чтобы удержать регионы, оставшиеся под их контролем на территории бывшей Украины.

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