МОСКВА, 9 февраля, ФедералПресс. Назначение Александра Сырского на пост главкома ВСУ означает, что Соединенные Штаты решили развивать тему переговоров с Россией, чтобы удержать регионы, оставшиеся под их контролем на территории бывшей Украины.
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