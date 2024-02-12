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В Кремле прокомментировали высказывания Шольца и Сунака об интервью Путина

В Кремле прокомментировали высказывания Шольца и Сунака об интервью Путина

Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Риши Сунак посмотрели интервью российского президента Владимира Путина с американским журналистом Такером Карлсоном, значит, услышали позицию России, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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