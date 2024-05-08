Никита Михалков в "Бесогоне" откровенно рассказал о взятках в коридорах власти и слил компромат на некоторых чиновников

Михаил Кицис

Так что же можно передать в виде взятки на 50 млрд руб.? А главное за какие работы? Если только взятка 50 млрд. Даже что то похожие на Крымский столько не потянет. Самолёт Путина (борт №1) Ил -96-400М стоит всего 8,5 млрд. рублей. Иванову вместо денег целую эскадрилью таких же самолётов как у Путина подарили? Вот уж верно говорят, опаснее врага...