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Никита Михалков в "Бесогоне" откровенно рассказал о взятках в коридорах власти и слил компромат на некоторых чиновников

Никита Михалков в "Бесогоне" откровенно рассказал о взятках в коридорах власти и слил компромат на некоторых чиновников

Интересная жизнь с Vera Star Давненько именитый режиссер Никита Михалков не говорил так хлестко, как во время последнего выпуска своей авторской передачи "Бесогон".

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Комментарии
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Михаил Кицис
Так что же можно передать в виде взятки на 50 млрд руб.? А главное за какие работы? Если только взятка 50 млрд. Даже что то похожие на Крымский столько не потянет.  Самолёт Путина (борт №1) Ил -96-400М стоит всего 8,5 млрд. рублей. Иванову вместо денег целую эскадрилью таких же самолётов как у Путина подарили? Вот уж верно говорят, опаснее врага...
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1 час.
ВераВерная
Мне не интересны твои фантазии.
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1 час.
Кирилл
https://youtu.be/glFs1WfRQeQ
Мудрость Тириона
YouTube
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35 мин.

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