Никита Михалков в "Бесогоне" откровенно рассказал о взятках в коридорах власти и слил компромат на некоторых чиновников

Интересная жизнь с Vera Star Давненько именитый режиссер Никита Михалков не говорил так хлестко, как во время последнего выпуска своей авторской передачи "Бесогон".
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