Песков: конкретных договоренностей о встрече Путина и Трампа пока нет

Конкретных договоренностей о контакте лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, но если встречу запланируют, то сорвать ее не сможет никто, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Во Владивостоке п...
- ГБ Охота уже началас...
- ГБ Расправа над Зеле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым