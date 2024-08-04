Заявление лидера «Хезболлы» Хасана Насралла

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что война на Ближнем Востоке перешла на «новый этап»В то же время МИД Азербайджана обратился к своим гражданам, находящимся в Ливане, и настоятельно рекомендовал как можно быстрее покинуть страну.