Надо ли их выпускать?

N Nata Хотят свалить? Пусть валят, но голенькими. Как в этот мир пришли так пусть и убираются. Все что Родина дала - оставить Родине и её народу. Классик говорил "Родину не унесешь на подошвах своих башмаков".

Олег Вопрос не в том: - Надо ли выпускать?... Вопрос: -А надо ли пускать обратно?