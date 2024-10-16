Валят за границу разного калибра Былые Знаменитости. Ориентиры умов и настроений. Соответственно, то и дело озаряет тутошнее инфополе громкий анонс, мол, "Впадайте в шок граждане, ещё один, кого вы слушали и глядели, заявил, что всё! Туда! Отсюда.
Надо ли их выпускать?
Комментарии
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N
Nata
Хотят свалить? Пусть валят, но голенькими. Как в этот мир пришли так пусть и убираются. Все что Родина дала - оставить Родине и её народу. Классик говорил "Родину не унесешь на подошвах своих башмаков".
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11 час.
Олег
Вопрос не в том: - Надо ли выпускать?... Вопрос: -А надо ли пускать обратно?
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5 час.
Evgenija Palette
Да и ВЫПУСКАТЬ надо хорошо посмотреть. А то - пусть "воспитывается" здесь. В местах "не столь отдаленных"... Меньше говна там, на Западе, про Россию вывалит... ОНИ, ВЕДЬ, И ТАМ СБИВАЮТСЯ В СТАИ...
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2 час.
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