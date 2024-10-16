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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Svetlana Yamashkina
    https://masterok.livejournal.com/5555894.html?utm_medium=email&utm_source=JournalNewRepost«Скажите спасибо,...
  • Evgenija Palette
    Имперским амбиций... имперских амбиций... Не сомневайтесь... А вы как были холопами, так и ОСТАЛИСЬ. ТЕПЕРЬ - АМЕРИКА...«Русские – не чмо...
  • Evgenija Palette
    Да и ВЫПУСКАТЬ надо хорошо посмотреть. А то - пусть "воспитывается" здесь. В местах "не столь отдаленных"... Меньше г...Надо ли их выпуск...

Надо ли их выпускать?

Надо ли их выпускать?

Валят за границу разного калибра Былые Знаменитости. Ориентиры умов и настроений. Соответственно, то и дело озаряет тутошнее инфополе громкий анонс, мол, "Впадайте в шок граждане, ещё один, кого вы слушали и глядели, заявил, что всё! Туда! Отсюда.

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Комментарии
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N
Nata
Хотят свалить? Пусть валят, но голенькими. Как в этот мир пришли так пусть и убираются. Все что Родина дала - оставить Родине и её народу. Классик говорил &quot;Родину не унесешь на подошвах своих башмаков&quot;.
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11 час.
Олег
Вопрос не в том: - Надо ли выпускать?... Вопрос: -А надо ли пускать обратно?
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5 час.
Evgenija Palette
Да и ВЫПУСКАТЬ надо хорошо посмотреть. А то - пусть &quot;воспитывается&quot; здесь. В местах &quot;не столь отдаленных&quot;... Меньше говна там, на Западе, про Россию вывалит... ОНИ, ВЕДЬ, И ТАМ СБИВАЮТСЯ В СТАИ...
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2 час.

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