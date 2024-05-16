Херш указал на понимание проигрыша в Газе премьер-министром Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху понимает, что война в секторе Газа проиграна. Такое мнение высказал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своей статье, опубликованной в его блоге на платформе Substack в среду, 15 мая.