Керченский музей древностей продолжает активно развиваться

Красно и чернолаковая керамика, терракотовые статуэтки из средиземноморских античных полисов, монументальные скульптуры богов, надгробные стелы с рельефами, монеты и украшения, в том числе скифское и сарматское золото – бесценная коллекция мирового масштаба, которую Керченский музей-заповедник собирает вот уже 200 лет.
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